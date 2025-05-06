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Виллы с бассейном в AlzachenaArzachena, Италия

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7 объектов найдено
Вилла в Porto Cervo, Италия
Вилла
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Вилла находится в центре Порто-Черво, в нескольких шагах от элегантных бутиков, представляющ…
$3,95 млн
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Вилла в Porto Cervo, Италия
Вилла
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Очаровательная вилла расположена в престижной зоне Порто-Черво, недалеко от моря, яхт-клуба …
$2,82 млн
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Вилла в Сассари, Италия
Вилла
Сассари, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
В Порто-Черво, в одном из самых эксклюзивных регионов Сардинии, продается роскошная вилла кл…
$9,03 млн
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Вилла в Porto Cervo, Италия
Вилла
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
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$3,05 млн
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Вилла в Сассари, Италия
Вилла
Сассари, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла на Сардинии находится в зоне Монтиканалья, в нескольких минутах от Порто-Черво. С терр…
$1,24 млн
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Вилла в Сассари, Италия
Вилла
Сассари, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Престижная вилла, расположенная в нескольких шагах от пляжа Певеро и от центра Порто-Черво. …
$7,34 млн
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Вилла в Сассари, Италия
Вилла
Сассари, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 300 м²
Вилла на Сардинии расположена в районе Порто-Черво, на холме с видом на море, в престижном р…
$22,57 млн
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Параметры недвижимости в AlzachenaArzachena, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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