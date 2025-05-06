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Виллы с гаражом в AlzachenaArzachena, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Porto Cervo, Италия
Вилла
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
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$3,05 млн
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Параметры недвижимости в AlzachenaArzachena, Италия

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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