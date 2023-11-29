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Отели в Ареццо, Италия

коммерческая недвижимость
8
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1 объект найдено
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ареццо, Италия
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ареццо, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Вилла в Италии — это загородная резиденция в Тоскане, состоящая из 4 апартаментов, утопающих…
€800,000
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