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Квартиры в Анцио, Италия

однокомнатные
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6 объектов найдено
Квартира с мебелью, с видом на море, в центре города в Анцио, Италия
Квартира с мебелью, с видом на море, в центре города
Анцио, Италия
Площадь 2 м²
Уникальная квартира расположена в 100 метрах от порта Анцио, Лацио. Апартамент находится на …
€350,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Анцио, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Анцио, Италия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Анцио, хороший апартамент в 500 метрах от моря. Квартира располагается в только что отремонт…
€125,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, в центре города в Анцио, Италия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, в центре города
Анцио, Италия
Количество спален 1
Площадь 73 м²
Симпатичный апартамент находится в курортном городе Анцио. В пешей доступности от всей инфра…
€108,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с садом в Анцио, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с садом
Анцио, Италия
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Анцио, красивый апартамент в пешей доступности от моря. В квартире есть прекрасная терраса с…
€105,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Анцио, Италия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Анцио, Италия
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Анцио, апартамент с бассейном. Квартира в отличном состоянии, пригодна для проведения отпуск…
€108,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, в центре города в Анцио, Италия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, в центре города
Анцио, Италия
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Анцио, апартамент в курортном районе города. Квартира располагается на небольшой вилле. Площ…
€95,000
в месяц
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