Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Анкона
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Анконе, Италия

;
1 объект найдено
Коммерческое помещение 4 300 м² в Анкона, Италия
Коммерческое помещение 4 300 м²
Анкона, Италия
Число комнат 64
Площадь 4 300 м²
Престижная структура замка восходит к средневековью
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти