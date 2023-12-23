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Жильё в Альгеро, Италия

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Альгеро, Италия
Многоуровневые квартиры 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Альгеро, Италия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
Этаж 5/6
6 квартир в блоке: 3 на 5 этаже и 3 на 6 этаже с полным панорамным видом на весь пляж города…
€2,00 млн
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Параметры недвижимости в Альгеро, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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