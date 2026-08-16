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Жилье в Альгеро, Италия

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квартиры
3
4 объекта найдено
Вилла в Альгеро, Италия
Вилла
Альгеро, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Добро пожаловать в эту необыкновенную виллу, расположенную в Альгеро — настоящее сокровище в…
$1,05 млн
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Квартира 1 спальня в Альгеро, Италия
Квартира 1 спальня
Альгеро, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продаются квартиры с просторными панорамными террасами от застройщика. Кроме того на первых…
$290,478
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Квартира 1 спальня в Альгеро, Италия
Квартира 1 спальня
Альгеро, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Откройте для себя эту очаровательную студию, расположенную в самом центре исторического райо…
$156,858
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Пентхаус в Альгеро, Италия
Пентхаус
Альгеро, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этот эксклюзивный пентхаус представляет собой уникальную возможность для тех, кто ищет элега…
$1,10 млн
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