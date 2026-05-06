  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Proche mer kerem hateimanim

Жилой квартал Proche mer kerem hateimanim

Тель-Авив, Израиль
от
$2,94 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 38339
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Зоровавель, 10

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира на продажу в Тель-Авиве, недалеко от отеля Mandarin и в 2 шагах от моря! 5 этаж с лифтом. 3 комнаты, 2 ванные комнаты. 90м2 + 14м2 терраса. Мамад. Одна парковка. 3 выставки. Отремонтировано и меблировано. Цена: 8 950 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Immeuble de standing avec balcon ascenseur et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,30 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence calme clair dans rue calme magnifique renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,47 млн
Жилой квартал Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Ашдод, Израиль
от
$2,38 млн
Жилой квартал Exceptionnel architecture dinterieur luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$3,25 млн
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,23 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Proche mer kerem hateimanim
Тель-Авив, Израиль
от
$2,94 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Показать все Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$393,600
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Показать все Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Раанана, Израиль
от
$2,75 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Показать все Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Нетания, Израиль
от
$1,00 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации