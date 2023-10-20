  1. Realting.com
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Иерусалим, Израиль
от
$721,050
;
5
ID: 34883
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Bolivia, 5

О комплексе

Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 3 зданий, в том числе 2 здания 9 этажей и 1 из 16 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы зарезервированы для некоторых квартир. Доставка 50 месяцев. стартовая цена за одну из 2 штук: 67 м2 с террасой 12 м2: 2300000 ниш Район Кирьят Йовель имеет великолепный вид и расположен в стратегическом месте с оптимальным доступом к основным дорогам, включая бульвар Бегин и улицу Голомб. Район также идеально расположен недалеко от торгового центра Malcha и стадиона Teddy. Рядом находятся районы Бейт-Веган, а также Рамат-Деня и Рамат-Шарет.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

