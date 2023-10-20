  1. Realting.com
Жилой квартал Bien agence

Ашкелон, Израиль
$548,625
ID: 34782
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

????? Продается в Ашкелоне – Превосходная 4-комнатная квартира в Агамимском районе!???? ???? 8-й этаж??? Беспрепятственный вид???️ Просторный и яркий Отличная возможность в одном из самых востребованных районов города! ✅ 4 хорошо организованных ✅ Высокий пол с открытым и успокаивающим видом ✅ Новое, чистое и ухоженное здание ✅ Отличная вентиляция и естественный свет по всей квартире ✅ Центральное и удобное расположение в Агамимском районе ???? Привлекательная цена: 1,750.000 ???? Для получения дополнительной информации и организации визита: 054-2266615

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

