Жилой квартал Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons

Красиво оформленная и полностью меблированная, эта двухкомнатная квартира готова к немедленному размещению своих новых владельцев. Расположенный в престижном районе Нога, он имеет привилегированное расположение всего в нескольких шагах от пляжа, Тель-Авивской набережной, трамвайной станции, культурного комплекса HaTachana, парка Ha-Mesila и очаровательного исторического района Неве-Цедек.
В рамках эксклюзивного жилого проекта эта недвижимость идеально сочетает в себе стратегическое расположение и стиль жизни. Жители пользуются изысканной отделкой, соответствующей международным стандартам, а также общими помещениями премиум-класса, включая бизнес-зал, полностью оборудованный тренажерный зал и частный клуб с кинотеатром.
Площадь поверхности около 56 м2, дополненная двумя балконами общей площадью 10 м2, квартира имеет тройную экспозицию на юге, западе и востоке, гарантируя яркость и комфорт в течение дня. Он включает в себя систему умного дома, кондиционирование воздуха VRF, индивидуальную столярную мастерскую, безопасное укрытие (мадам) на полу, также используемое в качестве тренажерного зала, и частное парковочное место.
Эта резиденция воплощает редкое сочетание элегантности, функциональности и центрального расположения, предлагая сложный жизненный опыт в самом сердце одного из самых популярных районов Тель-Авива.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
