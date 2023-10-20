  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Жилой квартал 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Жилой квартал 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Иерусалим, Израиль
от
$893,475
;
7
ID: 34518
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Иерусалимский округ
  Район
    Jerusalem Subdistrict
  Город
    Иерусалим

О комплексе

В востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от набережной парка ХаМесила, который ведет прямо к Мошаве Германит, в нескольких минутах от торгового центра Хадар и супермаркетов Talpiot - все в пределах легкой досягаемости! В новом здании магазина, построенном качественным застройщиком, Нетой Лифшиц, с красивым лобби и лифтами Шаббат. Новая квартира площадью 3 комнаты, 71 м2 плюс приятная терраса, полностью адаптированная под Соукку! Отдельная кухня, ванная комната и прачечная, безопасная комната (Мамед) и главная спальня. Очень богатые технические характеристики: система отопления пола и центральный кондиционер. Квартира имеет подземную частную парковку и большой частный погреб, расположенный рядом с лифтом. В настоящее время в нескольких минутах от здания строится новая трамвайная линия, она соединится непосредственно с центром города и многое другое.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Вы просматриваете
Жилой квартал 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$893,475
