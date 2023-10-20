  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Тель-Авив, Израиль
от
$2,35 млн
;
4
ID: 34424
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    David Bloch, 15

О комплексе

Продается: Старый Северный Тель-Авив Сверхзаветный адрес в самом сердце древнего Севера, недалеко от Дизенгофа, магазинов, известных школ и удобств. Элегантный и зеленый жилой комплекс, идеально подходит для требовательных семей и инвесторов. Новое строительство с полученной лицензией, работа в процессе, поставка запланирована примерно через 2 года. Современная архитектура, высококлассные услуги, просторные террасы, MAMAD и частная парковка. Исключительные 4 комнаты апартаменты и пентхаусы доступны. Щедрые поверхности с большими террасами открыты для гостиной. Немедленный доступ к центральному трамваю, соединяющему весь город и море. Место с высокой ценностью наследия и отличным потенциалом для добавленной стоимости.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
