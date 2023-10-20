Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Продается: Старый Северный Тель-Авив
Сверхзаветный адрес в самом сердце древнего Севера, недалеко от Дизенгофа, магазинов, известных школ и удобств.
Элегантный и зеленый жилой комплекс, идеально подходит для требовательных семей и инвесторов.
Новое строительство с полученной лицензией, работа в процессе, поставка запланирована примерно через 2 года.
Современная архитектура, высококлассные услуги, просторные террасы, MAMAD и частная парковка.
Исключительные 4 комнаты апартаменты и пентхаусы доступны.
Щедрые поверхности с большими террасами открыты для гостиной.
Немедленный доступ к центральному трамваю, соединяющему весь город и море.
Место с высокой ценностью наследия и отличным потенциалом для добавленной стоимости.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно