  Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod

Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
;
18
ID: 34594
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Пентхаус Duplex на продажу в Ашдоде: Большая гостиная и кухня с видом на террасу 18 м2, обращенную к парку, 2 спальни и ванная комната и туалет, на полу большая терраса, родительский номер с гардеробной и подвалом и парковкой дополняют эту собственность

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
