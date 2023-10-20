Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod

Для продажи: квартира Superb 5 Bedroom Duplex в Ашдоде Марина Top Standing - 2 минуты от пляжа Мы предлагаем эту великолепную 5-комнатную двухкомнатную квартиру, расположенную в одном из самых популярных районов Ашдода, недалеко от пляжа и Марины. Идеально расположенная, эта квартира предлагает потрясающий вид и исключительную среду обитания, близкую ко всем удобствам. Характеристики собственности: Площадь поверхности: 150 м2 на двух уровнях 5 комнат: Просторная светлая гостиная, 4 комфортабельные спальни, 2 современные ванные комнаты Полностью оборудованная открытая кухня с высококачественными материалами Частная терраса: Наслаждайтесь открытым видом на море и пристань Двойная экспозиция: Квартира наслаждается естественным светом в течение всего дня. Частная парковка Основные моменты: Привилегированное расположение всего в 2 минутах ходьбы от пляжа, чтобы в полной мере насладиться морскими удовольствиями Тихий и безопасный жилой район, недалеко от всех магазинов, ресторанов, школ и транспорта. Топ-оф-диапазон услуг: Центральное кондиционирование воздуха, Тщательная отделка материалов Эта редкая и исключительная недвижимость идеально подходит для тех, кто ищет изысканную, современную и комфортную среду проживания в одном из самых популярных районов Израиля. Не ждите, чтобы посетить это уникальное место! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы спланировать визит и узнать все, что может предложить эта уникальная квартира.