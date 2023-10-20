Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Для продажи: квартира Superb 5 Bedroom Duplex в Ашдоде Марина
Top Standing - 2 минуты от пляжа
Мы предлагаем эту великолепную 5-комнатную двухкомнатную квартиру, расположенную в одном из самых популярных районов Ашдода, недалеко от пляжа и Марины. Идеально расположенная, эта квартира предлагает потрясающий вид и исключительную среду обитания, близкую ко всем удобствам.
Характеристики собственности:
Площадь поверхности: 150 м2 на двух уровнях
5 комнат: Просторная светлая гостиная, 4 комфортабельные спальни, 2 современные ванные комнаты
Полностью оборудованная открытая кухня с высококачественными материалами
Частная терраса: Наслаждайтесь открытым видом на море и пристань
Двойная экспозиция: Квартира наслаждается естественным светом в течение всего дня.
Частная парковка
Основные моменты:
Привилегированное расположение всего в 2 минутах ходьбы от пляжа, чтобы в полной мере насладиться морскими удовольствиями
Тихий и безопасный жилой район, недалеко от всех магазинов, ресторанов, школ и транспорта.
Топ-оф-диапазон услуг: Центральное кондиционирование воздуха, Тщательная отделка материалов
Эта редкая и исключительная недвижимость идеально подходит для тех, кто ищет изысканную, современную и комфортную среду проживания в одном из самых популярных районов Израиля.
Не ждите, чтобы посетить это уникальное место!
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы спланировать визит и узнать все, что может предложить эта уникальная квартира.
