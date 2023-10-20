  1. Realting.com
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,85 млн
;
20
ID: 34565
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Exodus, 5

О комплексе

Для продажи: квартира Superb 5 Bedroom Duplex в Ашдоде Марина Top Standing - 2 минуты от пляжа Мы предлагаем эту великолепную 5-комнатную двухкомнатную квартиру, расположенную в одном из самых популярных районов Ашдода, недалеко от пляжа и Марины. Идеально расположенная, эта квартира предлагает потрясающий вид и исключительную среду обитания, близкую ко всем удобствам. Характеристики собственности: Площадь поверхности: 150 м2 на двух уровнях 5 комнат: Просторная светлая гостиная, 4 комфортабельные спальни, 2 современные ванные комнаты Полностью оборудованная открытая кухня с высококачественными материалами Частная терраса: Наслаждайтесь открытым видом на море и пристань Двойная экспозиция: Квартира наслаждается естественным светом в течение всего дня. Частная парковка Основные моменты: Привилегированное расположение всего в 2 минутах ходьбы от пляжа, чтобы в полной мере насладиться морскими удовольствиями Тихий и безопасный жилой район, недалеко от всех магазинов, ресторанов, школ и транспорта. Топ-оф-диапазон услуг: Центральное кондиционирование воздуха, Тщательная отделка материалов Эта редкая и исключительная недвижимость идеально подходит для тех, кто ищет изысканную, современную и комфортную среду проживания в одном из самых популярных районов Израиля. Не ждите, чтобы посетить это уникальное место! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы спланировать визит и узнать все, что может предложить эта уникальная квартира.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
