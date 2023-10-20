Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Мордехай Хайят представляет новый исключительный проект в Святой Земле – Иерусалиме
Потрясающий вид на Иерусалим
На возвышенном холме с видом на потрясающие пейзажи Иерусалима, жилой комплекс Холиланд, подписанный одним из лучших строителей Израиля.
Это знаковый архитектурный проект, который сочетает в себе современность, элегантность и безмятежность, в сердце зеленой среды и уникальной атмосферы, уникальной для Иерусалима.
Эксклюзивная среда обитания
Дышите глубоко и позвольте себе нести вечное очарование Святого Города.
С одной стороны открывается захватывающий панорамный вид; с другой — освежающий ветерок и спокойствие высот Святой Земли.
Проект включает в себя 31-этажную жилую башню, а также два бутик-здания, предлагающие высококлассный и функциональный опыт проживания, предназначенный для удовлетворения ожиданий семей, инвесторов и любителей Иерусалима.
Идеальная и взаимосвязанная среда
Комплекс гармонично интегрируется с существующим районом и включает в себя:
6 дунамов ландшафтного парка с садами отдыха
Пешеходные и велосипедные дорожки
Две синагоги
Прямой доступ к легким трамваям и израильским поездам
Быстрая связь с развязкой и шоссе No 16 из Иерусалима в центр страны
Настоящий союз между качеством городской жизни, природой и обществом.
Услуги и оборудование
Роскошный входной зал
31-этажное здание
Бизнес-ярмарка
Безопасность 24/7
Полностью оборудованный спортзал
Типология квартир
• 3 номера: балкон 81 м2 + 9 м2
• 4 номера: балкон 108 м2 + 11 м2
• 5 номеров: 130 м2 + балкон 13 м2
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Досуг
