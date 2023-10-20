  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Vue mer eternelle

Жилой квартал Vue mer eternelle

Ашкелон, Израиль
от
$507,870
;
10
ID: 34806
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Эли Коэна

О комплексе

4-комнатная квартира в городе с видом на море всех комнат. Подвал, парковка, мамочка, 2 лифта Хорошая сделка не должна прятаться

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
