  2. Израиль
  3. Ашдод
  Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Ашдод, Израиль
от
$1,25 млн
;
11
ID: 34582
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Кинор

О комплексе

Français Français
Квартира 5 номеров, превращенная в 4 для продажи в Ашдоде в новом районе «МАР». Высота 4 метра под потолком, парковка кондиционера, терраса 30 м2 с видом на море. Высокий этаж в резиденции с 3 лифтами, включая один из Шаббата недалеко от моря, школы, автобусы,

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
