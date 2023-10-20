  1. Realting.com
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Тель-Авив, Израиль
от
$3,95 млн
;
5
ID: 34425
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaKovshim, 21

О комплексе

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – Получено разрешение на строительство Харав Кук – Тель-Авив Высококлассный бутик-проект расположен в 1 минуте ходьбы от моря, в самом сердце искомого Керема Хайманима. Разрешение предоставлено, скорое снос, поставка оценена в 3,5 года. Новое 6,5-этажное здание (RDC, 5 этажей, пентхаус), зеленое строительство и материалы премиум-класса (высокие стандарты материалов). В каждой квартире есть MAMAD/MAMAK и частная неавтоматическая парковка. Вид на море с первого этажа, редкий в этом районе. Архитектура магазина, ограниченное жилье, конфиденциальность и эксклюзивность. Широкий выбор типологий: наземный сад, 4 комнаты, пентхаусы с бассейном. Полная настройка конструкций и отделки для индивидуальной квартиры.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
