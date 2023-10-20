  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Жилой квартал La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Ашдод, Израиль
от
$1,33 млн
;
20
Оставить заявку
ID: 34584
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Egoz

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Редкая жемчужина!!! Квартира 5 номеров на продажу в Марине с потрясающим видом на Ашдодское море на 7 этаже. Парковка и погреб площадью 8 м2 дополняют эту недвижимость с определенным значением. В 2 шагах от пляжа синагога находится недалеко от кафе и ресторана, а также супермаркета. Роскошная резиденция с тренажерным залом, хаммамом, сауной... 2 лифта, включая один из шабата. Особенно приятная квартира для проживания с панорамным видом на море

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Жилой квартал A 50 metres du lac
Ашкелон, Израиль
от
$561,165
Жилой квартал Bon emplacement
Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$805,695
Жилой квартал Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Рамат-Ган, Израиль
от
$2,43 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Ашдод, Израиль
от
$1,33 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$861,185
Жилой проект на кириате Менахем, граничащий с кириат-йовелем, состоит из 2 башен 31 этажа и 3 зданий 9 этажей, проект расположен у подножия нового Трамвая. Большой выбор апартаментов от 3 комнат до пентхауса. Парковка для каждой квартиры. Гибкий график с легкостью оплаты. Доставка 4 года
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Продается - превосходная отремонтированная квартира из 5 номеров (105 м2 нетто) с красивой террасой 20 м2, на 2-м этаже благоустроенного здания, без лифта. Квартира отличается своей яркостью, спокойствием и идеальным распределением пространств: приятная гостиная, современная кухня, родительс…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Тель-Авив, Израиль
от
$2,978
Аренда – новое здание Красивая и современная квартира в новом здании высокого положения, доступном в начале января. Детали собственности: 2 комнаты (1 спальня + гостиная) Балкон Новое здание Яркая квартира с продуманной обстановкой Цена: 9500 Свяжитесь с нами для видео или посещения.…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации