Жилой квартал Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Вилла мечты в Ашдоде на 1-й линии, обращенная к морю, никогда не жила В «Youd Zayin» независимая вилла на участке площадью 450 м2 (очень редко) площадью 320 м2 на 3 уровнях: - Под гостиной с ванной и туалетом -RDC, жилое пространство с огромными окнами, кухня, спальня "мамад", ванная комната, туалет -1-й этаж: 2 спальни, ванная комната, терраса и мастер-люкс с террасой с видом на море И, наконец, крыша, встроенная в террасу из солярия. Участок находится вокруг виллы с бассейном 3,80 м / 9 м мозаики Кондиционер VRF Черные алюминиевые окна