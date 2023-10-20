  1. Realting.com
Жилой квартал Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Ашдод, Израиль
$3,14 млн
4
ID: 34574
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Nofekh

О комплексе

Français Français
Вилла мечты в Ашдоде на 1-й линии, обращенная к морю, никогда не жила В «Youd Zayin» независимая вилла на участке площадью 450 м2 (очень редко) площадью 320 м2 на 3 уровнях: - Под гостиной с ванной и туалетом -RDC, жилое пространство с огромными окнами, кухня, спальня "мамад", ванная комната, туалет -1-й этаж: 2 спальни, ванная комната, терраса и мастер-люкс с террасой с видом на море И, наконец, крыша, встроенная в террасу из солярия. Участок находится вокруг виллы с бассейном 3,80 м / 9 м мозаики Кондиционер VRF Черные алюминиевые окна

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Realting.com
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации