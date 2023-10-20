  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Тель-Авив, Израиль
от
$5,64 млн
;
15
ID: 34063
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nisim Aloni, 8 8 Nisim Aloni St

О комплексе

Эта роскошная недвижимость в престижных башнях Yoo в Тель-Авиве предлагает исключительный жизненный опыт благодаря своему изысканному дизайну и привилегированному расположению. Созданная известным архитектором Орли Шремом, квартира простирается на 313 м2 на высоком этаже культового здания, спроектированного Филиппом Старком, с двумя балконами по 12 м2 каждый. Слив две квартиры в одну, пространство наслаждается высокими потолками и потрясающим видом на город и море. Полностью меблированная квартира включает в себя просторную двухэтажную гостиную, роскошный мастер-люкс с частным балконом и мокрой сауной, дополнительную спальню, которая в настоящее время используется в качестве офиса, безопасную внутреннюю комнату (Мамед), преобразованную в гардеробную, а также дизайнерскую кухню, оснащенную высококачественной техникой от лучших мировых брендов. Жители Yoo Towers пользуются эксклюзивными удобствами, такими как бизнес-зал, роскошный спа-центр с полностью оборудованным тренажерным залом, полуолимпийским бассейном, 24-часовой охраной и безупречно обслуживаемыми открытыми площадками. Это свойство предлагает идеальное сочетание элегантности, функциональности и комфорта для тех, кто ищет необыкновенный образ жизни. Парковка: 3 Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации и организовать посещение этой квартиры.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Тель-Авив, Израиль
от
$5,64 млн
