  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
ID: 34207
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Моше Шарет, 48

О комплексе

Моше Шаретт Улица, в самом популярном и тихом районе, для эксклюзивной продажи Просторная и красивая квартира площадью 66 м2! Отремонтированный и яркий Мир и конфиденциальность гарантированы Подъем, обслуживающий полдвери 3-й и 5-й этажи - 3-й этаж квартиры! Потенциал для проекта кондоминиума

Тель-Авив, Израиль
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Новый проект Ramat Sharet на границе с Иерусалимом Бет Вейган Состоит из 2 зданий 19 и ниже 7 этажей здания, включающих в себя множество магазинов на первом этаже, огромный террасный сад, по 3 лифта каждый (в том числе 2 шабата), бет хакнессет, спортзал... Доставка Май 2029 3 номера 80м2 с…
Жилой квартал Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat
Жилой квартал Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat
Жилой квартал Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat
Жилой квартал Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat
Жилой квартал Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$558,030
Красивые 4 части недавнего здания
Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Показать все Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
Откройте для себя эту очаровательную 2,5-комнатную садовую квартиру, расположенную на 1-м этаже аутентичного арабского частного дома. Это уникальное свойство предлагает высокие потолки около 4,5 метров, создавая просторную и воздушную атмосферу. С площадью около 82 м2, балконом 5 м2 и частны…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации