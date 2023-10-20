  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$1,26 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 34416
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В самом сердце Бат-Яма, на улице Мивца Синай, проект предлагает два зеленых жилых дома (сертифицированный Green Building). Просторные и современные апартаменты предлагают комфорт, инновации и благополучие, рядом со всеми удобствами. Проект основан на сильных ценностях: качество, профессионализм, надежность, устойчивость и сервис. Каждая деталь предназначена для обеспечения лучшей жизни - более безопасной, здоровой и приятной - с сопровождением от дизайна до доставки ключей. 2 здания с 13 этажами 134 квартиры 5 уровней парковки и подвалов 2 детских сада Общие общественные пространства, способствующие общественной жизни для жителей Дизайн лифтов Планирование и осуществление Хадара Здания, построенные по зеленому стандарту (5281) – 3 звезды Впечатляющий внешний дизайн с современной архитектурой Вид на море с высоких этажей Зеленое пространство под зданиями Всего в 10 минутах езды от моря Линия 20 2 скоростных автобуса Рядом линия метро Велосипедная дорожка у подножия здания

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$376,200
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,63 млн
Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$940,500
Жилой квартал Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$16,30 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,26 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Показать все Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Тель-Авив, Израиль
от
$2,25 млн
Эксклюзивная продажа! Уникальный и редкий мини-пентхаус для любителей стиля Расположение: 49 Yehuda HaMaccabi Улица В новом здании, построенном Метрополисом! Квартира 3 номера с жилой площадью 74 м2 + балкон 31 м2. Красивое и просторное жилье. Шестой этаж! Уютная спальня с балконом. 2 ванные…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Показать все Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ашкелон, Израиль
от
$695,970
rdj 4 p agamim 140m2 de jardin
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
Идеально расположенный в самом сердце Тель-Авива, на престижной улице Дизенгофф, на пересечении улиц Жаботинского и Базеля, один из самых популярных районов города, известный своими кафе, магазинами и уникальной атмосферой. Квартира в недавно отремонтированном здании в рамках проекта TAMA 3…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации