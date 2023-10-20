  1. Realting.com
  Жилой квартал Bon emplacement bonne occasion investi

Жилой квартал Bon emplacement bonne occasion investi

Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
;
9
ID: 34666
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Sderot Weizmann

О комплексе

Квартира 4,5 номера, после ТАМА 38 Отремонтированная до высокого уровня, большая современная кухня, просторная гостиная, балкон из гостиной, 3 большие спальни, мастер-люкс, 4 квадратных метра сокка, размер, 3 направления воздуха, лифт Шаббат Возможность мебели и многое другое

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
