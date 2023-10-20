  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Bonne affaire

Жилой квартал Bonne affaire

Ашкелон, Израиль
от
$526,680
;
8
Оставить заявку
ID: 34690
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
4 комнаты терраса сокка Небольшое здание Четвертый этаж соседний погреб агамим Вид на парк Здание чувствует Хороший промоутер

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$554,895
Жилой квартал Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Раанана, Израиль
от
$3,92 млн
Жилой квартал A ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$1,08 млн
Жилой квартал Top affaire
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
Mini Luxury Penthouse в Тель-Авиве Расположенный на 24-м этаже престижной башни Migdal One Tower, в самом сердце популярного парка Цамерет, этот уникальный мини-пентхаус предлагает редкий и эксклюзивный образ жизни. 7 номеров 380 м2 роскошных услуг Две террасы: 40 м2 • 12 м2 Украшенные с изы…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Квартира 4 шт. Димри 3-й этаж смотреть хорошо сохранившийся Качественный проект 2, чтобы компенсировать
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe
Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe
Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe
Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe
Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe
Показать все Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe
Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe
Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
В самом центральном и востребованном месте района, в небольшом элегантном здании, которое выиграло от реконструкции фасада и добавления лифта. Квартира 4 номера, 104 м2 построена, устроена разумно и со вкусом + балконная сокка 10 м2! Квартира частично отремонтирована (гостиная, кухня, ванная…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации