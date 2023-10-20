Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя Лев Раанана, новый жилой проект, расположенный в центре города.
Высококлассный проект - HaGalil 27 & Maccabi 25/27
Живите в одном из самых востребованных районов Раананы, отличном месте, тихом и зеленом, всего в двух шагах:
Лучшие школы
Центр города и магазины
Парки и зеленые зоны
Ежедневный транспорт и услуги
3 здания Стоящий магазин
Современная архитектура
Исключительные апартаменты:
4 номера - около 96 м2 + хороший балкон
5 комнат - прим. 131 м2 + большой балкон
Яркие гостиные, большие окна, высококлассные современные кухни.
Жизнь, которую ищут израильские и франкоязычные семьи.
Зачем инвестировать здесь?
• Престижный адрес в Раанане
• Высокое наследие Проект Value
• Безупречное качество производителя
• Сильный спрос на аренду и перепродажу
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно