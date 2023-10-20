  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse

Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse

Бат-Ям, Израиль
от
$1,57 млн
;
10
ID: 34489
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Yoseftal

О комплексе

В современной бродячей башне Бат-Яма 5 штук, в том числе 1 мама Жилой район 131 м2 Терраса 14м2 На 20-м этаже роскошной башни 2 парковочных места 1 подвал

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Процентная ставка
Сумма кредита
Сумма кредита
Срок
Срок
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Рамат-Ган, Израиль
от
$1,08 млн
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Тель-Авив, Израиль
от
$749,265
Другие комплексы
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Показать все Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Ашдод, Израиль
от
$655,215
Прекратить бизнес Квартира 3 номера в Юд Бет, очень хорошо размещена по очень хорошей цене. Полностью меблирована. Рядом с транспортом, школами, игровыми площадками, синагогами, магазинами
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Super appartement neuf
Жилой квартал Super appartement neuf
Иерусалим, Израиль
от
$808,830
Новая 3-комнатная квартира, построенная предпринимателем, в Кирьят Йовеле. Балкон с супом Яркий Тихий район Частная парковка Рядом с магазинами и синагогами
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,66 млн
Расположенная на очаровательной улице Руппин, эта недвижимость предлагает тихую и зеленую среду в самом сердце Тель-Авива. Он находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа Гордон и основных развлекательных и развлекательных заведений города. Эта просторная квартира, расположенная на 3-м эта…
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации