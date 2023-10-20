  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Жилой квартал Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Иерусалим, Израиль
от
$2,35 млн
;
7
Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Bait VeGan, 46

О комплексе

Продажа Иерусалима - Байит Веган Пейте!!! Небольшое здание из 8 квартир только с лифтом! ????? Апартаменты 6 номеров – 185 м2 уровня – обеспечивают отдых! ????? Официальный кадастровый сад 200 м2 ?????? Огромный зал??? Независимая кухня ???? Родительский люкс 25 м2 с повязкой + ванная комната ???? 2 ванные комнаты??? 3 WC ☀ 3 руководящие принципы ➕ Независимый блок 21 м2 ➕ Подвал!

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
