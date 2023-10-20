  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Тель-Авив, Израиль
от
$2,25 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 34372
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Yehuda HaMaccabi, 49

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Эксклюзивная продажа! Уникальный и редкий мини-пентхаус для любителей стиля Расположение: 49 Yehuda HaMaccabi Улица В новом здании, построенном Метрополисом! Квартира 3 номера с жилой площадью 74 м2 + балкон 31 м2. Красивое и просторное жилье. Шестой этаж! Уютная спальня с балконом. 2 ванные комнаты и душ. Отдельное парковочное место (с доплатой). Квартира предлагает высококачественные услуги: Кухонный хакер (немецкий) и бытовая техника Esko и Gurnier. Отопление по всей квартире! Паркет тройной толщины и Обычный столяр по всей квартире! Система сигнализации. Аудиосистема. Домашняя автоматизация.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,95 млн
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Бат-Ям, Израиль
от
$1,78 млн
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Раанана, Израиль
от
$1,72 млн
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,05 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Тель-Авив, Израиль
от
$2,25 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Показать все Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
Роскошный дуплекс на Старом Севере! В идеальном месте на Старом Севере, в северной части улицы Соколова, в нескольких шагах от парка, порта, кафе, ресторанов и общественного транспорта – красивый 4-комнатный дуплекс на продажу! 100 м2 жилая площадь + большая солнечная терраса Входной этаж:…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$937,365
Яркая квартира, TAMA 38, продвинутая, 3 воздушных направления, рядом с садами, школами, кафе, магазинами, торговыми центрами, автобусом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Показать все Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$3,01 млн
Для продажи - Тель-Авив, DERRIERE L'HOTEL Расположение мечты рядом с морем Откройте для себя исключительную недвижимость, идеально расположенную в нескольких метрах от набережной и знаменитого бульвара Герберта Самуэля. Общая площадь: 102 м2 обитаемые + 50 м2 террасы Личный лифт, прибывающ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации