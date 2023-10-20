  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale

Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale

Нагария, Израиль
от
$312,873
;
6
Оставить заявку
ID: 34752
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария
  • Адрес
    Вольфсон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
3-комнатная квартира в центре города в очень ухоженном здании, на 3-м и последнем этаже, предлагая тихую и приятную среду обитания. Идеально подходит для инвестиций или основной резиденции.

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$495,330
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$627,000
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$768,075
Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Нагария, Израиль
от
$312,873
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Показать все Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
Роскошный дуплекс на Старом Севере! В идеальном месте на Старом Севере, в северной части улицы Соколова, в нескольких шагах от парка, порта, кафе, ресторанов и общественного транспорта – красивый 4-комнатный дуплекс на продажу! 100 м2 жилая площадь + большая солнечная терраса Входной этаж:…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Показать все Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Тель-Авив, Израиль
от
$2,48 млн
Продажа - Тель-Авив В красивом здании откройте для себя эту красивую 3-комнатную квартиру: • жилая площадь 74 м2 + терраса 13 м2 • 2 комфортабельных номера • 2 современные ванные комнаты • Подъемная и большая кладовая • Парковочное пространство включено Снижение цены: 7 900 000 Владельцы о…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,32 млн
Новый проект 4 зданий 10 и 12 этажей с квартирами от 3 до 6 комнат. Расположенный в районе Катамоним, недалеко от Катамона Хайешана, в 5 минутах ходьбы от улицы Рэйчел Имену, недалеко от кафе и ресторанов улицы Эмек Рефаим, в 5 минутах ходьбы от центра города и известных учебных заведений. Т…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации