  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 34610
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Druyanov, 6

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
На небольшой улице недалеко от Бограшова/Фришмана и есть пляж в новом здании, 3,5-комнатная квартира с жилой площадью 85 м2 с красивым балконом на уличной квартире с Мамадом, две спальни и дополнительная спальня (офис, детская спальня) симпатичная гостиная и балкон 3,5 штуки 85 м2 Балкон 2-й этаж лифт Парковка Мамад 2 ванные комнаты Пещера (6м2) 6.500.000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Coup de fusil
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Жилой квартал A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Place de parking a louer en centre ville agrippas
Иерусалим, Израиль
от
$172
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$3,61 млн
Жилой квартал Special investisseur
Нагария, Израиль
от
$311,933
Вы просматриваете
Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$893,475
Проект Adéret Jerusalem Проект Adéret Jerusalem, расположенный в самом сердце нового района Гиват Хаматос, представляет собой редкую возможность жить в современной и семейной обстановке в Иерусалиме. Это первый проект, построенный в этом районе, символ обновления и видения этого нового райо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Показать все Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Раанана, Израиль
от
$1,06 млн
Новые 4 номера с редкими объемами - улица Борохова, Раанана Квартира, которая отличается тем, что почти не найдено: Очень большие объемы интерьера и терраса площадью 13 м2 для расширения гостиной ежедневно. Расположенная на 4-м этаже здания, отремонтированного два года назад, квартира полн…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$899,745
Ханавиим 44 2 комнаты 50 м2 Сокка Терраса 2 этаж с лифтом Парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации