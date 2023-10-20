Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
На небольшой улице недалеко от Бограшова/Фришмана и есть пляж в новом здании, 3,5-комнатная квартира с жилой площадью 85 м2 с красивым балконом на уличной квартире с Мамадом, две спальни и дополнительная спальня (офис, детская спальня) симпатичная гостиная и балкон
3,5 штуки
85 м2
Балкон
2-й этаж
лифт
Парковка
Мамад
2 ванные комнаты
Пещера (6м2)
6.500.000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно