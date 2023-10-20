Жилой квартал Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

  1. Realting.com
$874,665
ID: 34492
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

БЖ Новый для продажи эксклюзивно в RE/MAX Hadera в районе Эйн-Хаям, с невероятным видом на заповедник! Отличная недавняя 5-комнатная квартира в Aqua Sea & Park, подписанная известным застройщиком Амрамом Авраамом. Его характеристики: - площадью 125 м2, - обширное жилое пространство, открытое на великолепной террасе площадью 16 м2, - Красивая просторная кухня, - Мастер-люкс с видом на море и частной ванной комнатой, - На 19 этаже из 25, - 3 детские комнаты, включая безопасную комнату, - Вознесение в субботу, - Частный погреб, - Два парковочных места! Здание извлекает выгоду из 3 лифта, в том числе 1 из Шаббата, тренажерный зал, мусорный вакуум на полу, приемная, доступная для жителей. Рядом большой парк, новые магазины рядом с окрестностями и выход на автомагистраль 2. В 5 минутах ходьбы от моря! Отличная возможность! Свяжитесь с нами Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Профессиональная лицензия 313736

