Жилой квартал Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

БЖ Новый для продажи эксклюзивно в RE/MAX Hadera в районе Эйн-Хаям, с невероятным видом на заповедник! Отличная недавняя 5-комнатная квартира в Aqua Sea & Park, подписанная известным застройщиком Амрамом Авраамом. Его характеристики: - площадью 125 м2, - обширное жилое пространство, открытое на великолепной террасе площадью 16 м2, - Красивая просторная кухня, - Мастер-люкс с видом на море и частной ванной комнатой, - На 19 этаже из 25, - 3 детские комнаты, включая безопасную комнату, - Вознесение в субботу, - Частный погреб, - Два парковочных места! Здание извлекает выгоду из 3 лифта, в том числе 1 из Шаббата, тренажерный зал, мусорный вакуум на полу, приемная, доступная для жителей. Рядом большой парк, новые магазины рядом с окрестностями и выход на автомагистраль 2. В 5 минутах ходьбы от моря! Отличная возможность! Свяжитесь с нами Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Профессиональная лицензия 313736