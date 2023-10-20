  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Жилой квартал Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Ашдод, Израиль
от
$780,615
;
14
Оставить заявку
ID: 34585
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    HaZionut, 7

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира 4 с половиной номера в Ашдоде в городе на продажу с 2 террасами, кондиционером, мамад, парковкой. Рядом с парками, магазинами, транспортными средствами, школами, синагогами... Очень ухоженная квартира; Безопасная ценность в центре Ашдода

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,88 млн
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Тель-Авив, Израиль
от
$2,43 млн
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,48 млн
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
Жилой квартал Au centre
Иерусалим, Израиль
от
$899,745
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Ашдод, Израиль
от
$780,615
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Показать все Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$627,000
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Тель-Авив, Израиль
от
$1,40 млн
Для продажи - Апартаменты 3 номера идеально подходят для инвестиций, покупки или первого приобретения ????? Тихая улица возле Бограшова и моря – Тель-Авив-Яффо Цена: 4 480 000 Расположенная в новом и очень востребованном здании, эта квартира имеет центральное расположение, предлагая исключи…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
4-комнатная квартира, балкон 77 м2 + 16 м2, с Mamad и парковкой в престижном Туре 3 проекта GINDI, который предлагает роскошные услуги - Крыша верхний доступ - GYM - Плавательный бассейн и многое другое
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации