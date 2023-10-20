  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Эйлат
  4. Жилой квартал Residence aquarelle ganib b

Жилой квартал Residence aquarelle ganib b

Эйлат, Израиль
от
$1,18 млн
;
9
ID: 34508
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Эйлат
  • Адрес
    Lotus

О комплексе

В районе Ganim Bet d Eilat в знаменитой резиденции Aquarelle, на краю пустыни, и Красном море в бутик-здании, Пентхаус продал лицом к долине. Это здание состоит из 2 уровней, пентхауса, который находится на 1-м этаже с собственным входом. жилая площадь 140 м2, и 4 чбре кровать + ее крыша 140 м2 с джакузи с видом на рай. И d 1 Garden Rez с частным входом 140 м2 поверхности Обитаемая полная нога с садом 250 м2, + частный бассейн в форме улитки и 4 спальные чабры, Каждый уровень имеет свой собственный вход и может продаваться отдельно или в одной партии. Стоимость Garden Rez: 5.150.000 ниш Стоимость пентхауса: 4.150.000 ниш

Местонахождение на карте

Эйлат, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

