  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Жилой квартал Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Тель-Авив, Израиль
от
$1,82 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 34204
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Kosowski, 58

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый в продаже исключительно Улица Косовского 58 Первая линия в парк Яркон! Красивая 4-комнатная квартира, светлая и окруженная зеленью исключительным образом. Отремонтированы качественные материалы архитектором! 87 м2 жилой площади + 16 м2 роскошного балкона 1-й этаж Здание с лифтом (общая доступность) С улицы Спальня Мастер + Мамад + Детская комната Стандартная и крытая парковка Здание 1999 года

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,84 млн
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$790,020
Жилой квартал Bon emplacement
Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
Жилой квартал Bien situer
Иерусалим, Израиль
от
$1,787
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Бат-Ям, Израиль
от
$1,33 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Тель-Авив, Израиль
от
$1,82 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Michkenot haouma jerusalem centre
Жилой квартал Michkenot haouma jerusalem centre
Жилой квартал Michkenot haouma jerusalem centre
Жилой квартал Michkenot haouma jerusalem centre
Жилой квартал Michkenot haouma jerusalem centre
Иерусалим, Израиль
от
$1,98 млн
Новый на рынке, в Michkenot Haouma, недалеко от центрального вокзала и центра города, в резиденции стоя, с видом на набережную, приложение 5P в отличном состоянии, балкон с открытым видом, 2 частные парковки, подвал. Хадасса Эксклюзив, Агентство Такам
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Показать все Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$579,975
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Расположение Привилегировано, недалеко от королевского пляжа Hotelt всего в нескольких шагах от моря. Проект 6 Floor Shop с высококлассными и роскошными услугами. Экологическое строительство. Вид на море даже с первого этажа. 1 парковочное место для каждой квартиры. Поверхности квартир прост…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации