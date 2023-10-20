  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod

Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$924,825
;
6
Оставить заявку
ID: 34569
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира 4 номера на продажу в Ашдоде высокая стоянка, резиденция "Декель" у моря.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Хадера, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$3,14 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$924,825
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Бат-Ям, Израиль
от
$815,100
Отличная 2-комнатная квартира на первом этаже с частным садом Откройте для себя эти очаровательные 2 комнаты, расположенные на первом этаже, предлагая современный интерьер и частный сад площадью 50 м2, идеально подходящий для отдыха на открытом воздухе и прекрасных дней. Характеристики: • 5…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ашкелон, Израиль
от
$485,925
4 номера Простой центр города
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Показать все Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Эйлат, Израиль
от
$830,775
Для продажи - Красивая меблированная квартира в Эйлате - Golf Residence В самой красивой резиденции Эйлата, в самом сердце эксклюзивного комплекса с бассейном, хаммамом, зоной барбекю, синагогой и 24-часовым смотрителем, откройте для себя эту превосходную квартиру площадью 128 м2 с террасой…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации