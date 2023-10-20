  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim

Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim

Иерусалим, Израиль
от
$2,571
;
8
ID: 34394
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Авиталь, 15

О комплексе

Новинка на рынке! В востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Хадар, в нескольких минутах ходьбы от набережной парка ХаМесила и напротив магазинов и супермаркетов Талпиота. В бутик-здании с престижным лобби и лифтами Шаббат. Отличная новая и просторная 3-комнатная квартира площадью 85 м2, с террасой 8 м2. Настоящая жемчужина: • Отдельная и высококлассная кухня Сильная комната (Мамед) • Родительский люкс с частной ванной комнатой • дополнительная ванная комната • Наземное отопление • Индивидуальный кондиционер VRF в каждой комнате • Smart Home System • Частная подземная парковка • пещера Немедленный вход.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

