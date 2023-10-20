  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Нетания, Израиль
от
$642,675
;
9
ID: 34447
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Дизенгоф, 35

О комплексе

Français Français
Дизенгофф Улица в самом сердце Нетании, премиум-место рядом с Кикар Хаатсмаут. Район востребован своими магазинами, кафе, городской достопримечательностью и быстрым доступом к пляжу. Квартира 3 комнаты, около 88 м2, на 1-м этаже 5. Полностью отремонтирована, с комфортными объемами и светлой гостиной. Подходит для основного проживания или стратегических инвестиций в аренду. В 1 минуте от Кикар Хаатсмаута и пешком от пляжей. Строительство, затронутое проектом Пиноуи-Биноуи (продвинутая стадия), предлагает потенциал для восстановления. (уничтожение/реконструкция здания с доставкой нового блока с современным обслуживанием) Цена: 2 050 000.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
