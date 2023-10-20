Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Дизенгофф Улица в самом сердце Нетании, премиум-место рядом с Кикар Хаатсмаут.
Район востребован своими магазинами, кафе, городской достопримечательностью и быстрым доступом к пляжу.
Квартира 3 комнаты, около 88 м2, на 1-м этаже 5.
Полностью отремонтирована, с комфортными объемами и светлой гостиной.
Подходит для основного проживания или стратегических инвестиций в аренду.
В 1 минуте от Кикар Хаатсмаута и пешком от пляжей.
Строительство, затронутое проектом Пиноуи-Биноуи (продвинутая стадия), предлагает потенциал для восстановления. (уничтожение/реконструкция здания с доставкой нового блока с современным обслуживанием)
Цена: 2 050 000.
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно