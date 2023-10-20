Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Дизенгофф Улица в самом сердце Нетании, премиум-место рядом с Кикар Хаатсмаут. Район востребован своими магазинами, кафе, городской достопримечательностью и быстрым доступом к пляжу. Квартира 3 комнаты, около 88 м2, на 1-м этаже 5. Полностью отремонтирована, с комфортными объемами и светлой гостиной. Подходит для основного проживания или стратегических инвестиций в аренду. В 1 минуте от Кикар Хаатсмаута и пешком от пляжей. Строительство, затронутое проектом Пиноуи-Биноуи (продвинутая стадия), предлагает потенциал для восстановления. (уничтожение/реконструкция здания с доставкой нового блока с современным обслуживанием) Цена: 2 050 000.