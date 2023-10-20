  1. Realting.com
  4. Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
;
4
ID: 34912
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Базель, 34

О комплексе

Продается – новая 3-комнатная квартира с балконом и парковкой В новом здании, только что доставленном (месяц назад), откройте для себя этот превосходный 3-комнатный фасад, расположенный на 2-м этаже, предлагающий современные услуги и оптимальный комфорт. С площадью 80 м2, в комплекте с балконом 11 м2, квартира купается в свете благодаря своей южной облицовке. Объемы гармоничны и идеально устроены, идеально подходят для приятной повседневной жизни. Он включает в себя: Яркая гостиная, открывающаяся на балкон Две спальни, включая безопасную комнату (Мамед) Большая ванная комната, оборудованная ванной Современная и аккуратная отделка Частная парковка в подвале Недвижимость под ключ, редкая на рынке, идеально подходит для основного места жительства или качественной инвестиции.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
