Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Продается – новая 3-комнатная квартира с балконом и парковкой В новом здании, только что доставленном (месяц назад), откройте для себя этот превосходный 3-комнатный фасад, расположенный на 2-м этаже, предлагающий современные услуги и оптимальный комфорт. С площадью 80 м2, в комплекте с балконом 11 м2, квартира купается в свете благодаря своей южной облицовке. Объемы гармоничны и идеально устроены, идеально подходят для приятной повседневной жизни. Он включает в себя: Яркая гостиная, открывающаяся на балкон Две спальни, включая безопасную комнату (Мамед) Большая ванная комната, оборудованная ванной Современная и аккуратная отделка Частная парковка в подвале Недвижимость под ключ, редкая на рынке, идеально подходит для основного места жительства или качественной инвестиции.