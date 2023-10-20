Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается – новая 3-комнатная квартира с балконом и парковкой
В новом здании, только что доставленном (месяц назад), откройте для себя этот превосходный 3-комнатный фасад, расположенный на 2-м этаже, предлагающий современные услуги и оптимальный комфорт.
С площадью 80 м2, в комплекте с балконом 11 м2, квартира купается в свете благодаря своей южной облицовке. Объемы гармоничны и идеально устроены, идеально подходят для приятной повседневной жизни.
Он включает в себя:
Яркая гостиная, открывающаяся на балкон
Две спальни, включая безопасную комнату (Мамед)
Большая ванная комната, оборудованная ванной
Современная и аккуратная отделка
Частная парковка в подвале
Недвижимость под ключ, редкая на рынке, идеально подходит для основного места жительства или качественной инвестиции.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно