  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Бат-Ям, Израиль
от
$539,220
;
9
ID: 34443
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Артур Бальфур, 83

О комплексе

В самом сердце Бат-Яма, на очень популярной центральной улице, эта квартира имеет идеальное расположение: всего в 400 метрах от моря и недалеко от всех удобств повседневной жизни, магазинов и транспорта. Апартаменты 3 комнаты светлые 74м2 3-й этаж с лифтом Центральное расположение, недалеко от моря и удобств Аренда в настоящее время 6 500 / месяц Чтобы отремонтировать важный потенциал добавленной стоимости

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Neuf en centre ville tres lumineux
Раанана, Израиль
от
$2,727
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$790,020
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Тель-Авив, Израиль
от
$5,33 млн
Жилой квартал Rare a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,72 млн
Жилой квартал Au centre
Иерусалим, Израиль
от
$548,625
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$539,220
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Бат-Ям, Израиль
от
$815,100
Отличная 2-комнатная квартира на первом этаже с частным садом Откройте для себя эти очаровательные 2 комнаты, расположенные на первом этаже, предлагая современный интерьер и частный сад площадью 50 м2, идеально подходящий для отдыха на открытом воздухе и прекрасных дней. Характеристики: • 5…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Показать все Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
Продается - Исключительная квартира в городе Ашдод??? Откройте для себя эти уникальные 5 комнат площадью 183 м2, на 2 этажах, предлагающих редкие объемы и абсолютный комфорт. ✨ Основные моменты квартиры: Щедрая площадь 183 м2 на двух уровнях • Открытый и приятный вид • Две спальни с отдель…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Раанана, Израиль
от
$1,19 млн
Квартира с 5 номерами с террасной парковкой и подвалом. Терраса 10 м2. Довольно открытая кухня. Обновленное здание с мадам. В центре города рядом с синагогой Рава Пинто есть 2 не аруза, а тишина. Улицы имеют уникальный смысл
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации