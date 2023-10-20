Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

В самом сердце Бат-Яма, на очень популярной центральной улице, эта квартира имеет идеальное расположение: всего в 400 метрах от моря и недалеко от всех удобств повседневной жизни, магазинов и транспорта. Апартаменты 3 комнаты светлые 74м2 3-й этаж с лифтом Центральное расположение, недалеко от моря и удобств Аренда в настоящее время 6 500 / месяц Чтобы отремонтировать важный потенциал добавленной стоимости