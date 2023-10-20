Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Улица Ница, Нетания
Эта квартира идеально подходит для любителей моря, всего в нескольких шагах от прекрасной прогулки по Нетании.
Рядом с кафе, ресторанами, супермаркетами и пляжем.
Подробности квартиры:
Здание HaTerrassa, обращенное к морю
Роскошное здание с 3 лифтами
Хранитель присутствует 24/7
Бассейн для купания
Спортивный зал
Балкон с видом на открытое море
Подземная парковка в Табу
Большая, просторная и очень светлая квартира
Безопасная комната (мамад)
Две душевые комнаты
Полностью меблированный - все, что вам нужно сделать, это разместить чемоданы
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
