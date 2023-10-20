  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Нетания, Израиль
$2,665
ID: 34833
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Ница

О комплексе

Улица Ница, Нетания Эта квартира идеально подходит для любителей моря, всего в нескольких шагах от прекрасной прогулки по Нетании. Рядом с кафе, ресторанами, супермаркетами и пляжем. Подробности квартиры: Здание HaTerrassa, обращенное к морю Роскошное здание с 3 лифтами Хранитель присутствует 24/7 Бассейн для купания Спортивный зал Балкон с видом на открытое море Подземная парковка в Табу Большая, просторная и очень светлая квартира Безопасная комната (мамад) Две душевые комнаты Полностью меблированный - все, что вам нужно сделать, это разместить чемоданы

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Задайте все интересующие вопросы
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
