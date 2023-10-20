Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Улица Ница, Нетания Эта квартира идеально подходит для любителей моря, всего в нескольких шагах от прекрасной прогулки по Нетании. Рядом с кафе, ресторанами, супермаркетами и пляжем. Подробности квартиры: Здание HaTerrassa, обращенное к морю Роскошное здание с 3 лифтами Хранитель присутствует 24/7 Бассейн для купания Спортивный зал Балкон с видом на открытое море Подземная парковка в Табу Большая, просторная и очень светлая квартира Безопасная комната (мамад) Две душевые комнаты Полностью меблированный - все, что вам нужно сделать, это разместить чемоданы