  2. Израиль
  3. Гиват-Шмуэль
  Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$806,949
;
2
ID: 34498
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Гиват-Шмуэль
  • Адрес
    Lipa Krepel

О комплексе

Гиват Шмуэль: Стратегические возможности в центре Гуш-Дана Расположенный в центре Гуш-Дана, недалеко от Тель-Авива и основных экономических центров, Гиват Шмуэль пользуется высоким спросом на аренду и постоянным городским развитием. 50 м2 + 15 м2 терраса Премиум-резиденция: Апартаменты 2-3 комнаты Идеальный формат для быстро вращающихся инвестиций в аренду. Различают преимущества: ✔ Спортивный зал ✔ Студия Pilates ✔ Игровая комната ✔ Крыша с джакузи ✔ Динамичная городская среда Зачем инвестировать здесь? • Типология 2-3 штук = наиболее востребованный продукт Стратегическое расположение в израильском экономическом бассейне Современное жилье с услугами = долгосрочная оценка Активы недвижимости сбалансированы между доходностью от аренды и потенциалом прибавочной стоимости. Сетка ставок и моделирование по запросу

Местонахождение на карте

Гиват-Шмуэль, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

