Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv

Доминируя в Тель-Авиве с 47-го этажа культовой башни Gindi TLV, этот исключительный пентхаус воплощает в себе вершину современной жилой роскоши. Считающийся жемчужиной проекта, он предлагает около 900 квадратных метров внутреннего пространства, дополненного обширной террасой площадью около 360 квадратных метров, с захватывающим панорамным видом на Средиземное море, городской горизонт и горизонт. Настоящий архитектурный манифест редкого уровня, пентхаус сочетает в себе дальновидный дизайн, среди самых высоких строительных стандартов, высококачественных материалов и передовых технологий домашней автоматизации. По своим размерам и высоте это одна из самых исключительных резиденций, когда-либо построенных в израильском городском ландшафте. Разработанный всемирно известным архитектором Питсу Кедемом, проект опирается на непрерывность между интерьером и экстерьером. Скульптурный архитектурный язык, отмеченный впечатляющими пропорциями и широкими окнами залива от пола до потолка, затопляет пространства естественного света и объединяет город и море с повседневным жизненным опытом. Частная терраса предлагает бассейн площадью около 28 квадратных метров, подвешенный над городом, предлагая редкое ощущение открытости и безмятежности, доступное только для такого уровня возвышения. Основные характеристики: • Предлагаемая оболочка с утвержденными архитектурными планами • Шесть деталей с гибкой конфигурацией и настраиваемыми в соответствии с потребностями покупателя • Внутренняя безопасная комната • Передовая система домашней автоматизации • Два частных складских помещения • Пять выделенных парковочных мест Жители комплекса Gindi TLV пользуются полной жилой экосистемой, включая частный ландшафтный парк, образовательные учреждения, фитнес-центр и спа-центр, бизнес-зал, безопасную подземную парковку и 24-часовые службы безопасности. Недвижимость расположена на пешеходном расстоянии от основных культурных, коммерческих и стилевых центров Тель-Авива, включая TLV Fashion Mall, рынок Сарона, бульвар Ротшильда, площадь Хабима, кинотеатр Тель-Авива и трамвайную станцию Карлебах.