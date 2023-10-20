Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv

Расположенная в очень востребованном районе Керем Хатеманим, в нескольких минутах ходьбы от моря, Shouk HaCarmel, Allenby Street и Kempinski и Royal Beach отели, эта квартира имеет исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива. Квартира площадью 72 м2, расположенная на втором этаже, состоит из трех комнат с солнечным балконом. Собственность полностью отремонтирована и имеет два туалета, прачечную и современную ванную комнату. Центральная и динамичная среда, недалеко от магазинов, ресторанов, кафе, супермаркетов, общественного транспорта и набережной. Доступно быстро.