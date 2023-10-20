  1. Realting.com
  Израиль
  Раанана
  Жилой квартал Exceptionnel rare

Жилой квартал Exceptionnel rare

Раанана, Израиль
от
$2,47 млн
;
8
ID: 34362
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Центральный округ
  Район
    Petah Tikva Subdistrict
  Город
    Раанана
  Адрес
    HaYetsira, 12 Rosen Meents

О комплексе

Прекрасный однофутовый пентхаус. Держите его занятым. Очень инвестировано. Шесть частей, включая мамочку. 2 очень хорошая терраса, одна из 120 м2 от гостиной, а другая 33 м2 от кухни. 2 парковочных места большой погреб. посмотреть абсолютно.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
