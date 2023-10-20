  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Иерусалим, Израиль
$3,094
ID: 34397
Дата обновления: 10.03.2026

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Kanfei Nesharim

О комплексе

Новый на рынке прокат в востребованном и роскошном проекте «Мигдал Ханешарим», с роскошным подъездом, охранником у входа и подземной парковкой. На 7-м этаже новый офис и высокое положение с общей площадью 141 м2, с двумя выставками. Отсюда открывается зеленый вид на горы Иерусалима. Возможность создания 8 кабинетов и дополнительной приемной. Можно подключить 2 дополнительных офиса площадью 162 м2 и 248 м2 каждый, чтобы достичь общей общей площади 551 м2. Цена за м2 составляет 85 шекелей за аренду, 17,5 шекелей за м2 за сборы за строительство и 22 шекелей за м2 за Арнону. Цена указана до уплаты НДС, и вход в офис осуществляется немедленно. Возможность аренды парковочных мест в здании. Чрезвычайно удобное для поиска место на въезде в город и недалеко от центральных транспортных осей.

Иерусалим, Израиль
