Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Новый на рынке прокат в востребованном и роскошном проекте «Мигдал Ханешарим», с роскошным подъездом, охранником у входа и подземной парковкой.
На 7-м этаже новый офис и высокое положение с общей площадью 141 м2, с двумя выставками.
Отсюда открывается зеленый вид на горы Иерусалима.
Возможность создания 8 кабинетов и дополнительной приемной.
Можно подключить 2 дополнительных офиса площадью 162 м2 и 248 м2 каждый, чтобы достичь общей общей площади 551 м2.
Цена за м2 составляет 85 шекелей за аренду, 17,5 шекелей за м2 за сборы за строительство и 22 шекелей за м2 за Арнону.
Цена указана до уплаты НДС, и вход в офис осуществляется немедленно.
Возможность аренды парковочных мест в здании.
Чрезвычайно удобное для поиска место на въезде в город и недалеко от центральных транспортных осей.
Иерусалим, Израиль
