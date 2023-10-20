  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 34499
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Gershon Shats, 11

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается в разыскиваемом районе Монтефиоре Улица Гершон Шац На 3-м этаже - фасад 3 комнаты 60 м2 + балкон 15 м2 Метр включает Подземная парковка лифт Строительство всего 10 жильцов 2 квартиры на этаже Аренда продолжается до конца августа 2026 года за аренду 7500 шекелей в месяц.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Top affaire
Тель-Авив, Израиль
от
$658,350
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$589,380
Жилой квартал Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Тель-Авив, Израиль
от
$2,16 млн
Жилой квартал Emplacement calme et pastoral
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал Top affaire
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Показать все Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$642,675
Квартира 5 комнат во дворе Барнеа безошибочный мастер спальня с ванной комнатой и гардеробной, подростковая комната с ванной комнатой Очень просторный, яркий
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Показать все Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Красивый 5-комнатный район Barnea недалеко от моря с подвалом и парковкой
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Тель-Авив, Израиль
от
$3,61 млн
Редкий и престижный проект в независимом здании всего 23 эксклюзивных апартамента. Премиальное расположение в самом сердце легендарной улицы Шенкин, недалеко от рынка Кармель, бульвара Ротшильдов и пляжей. Апартаменты от 2 до 5 номеров, светлые и просторные, с большими террасами и частной …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации