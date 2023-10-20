Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новый эксклюзивный
Дом в Барне на улице Zvi Segal
Земля около 550 квадратных метров
Построено около 320 квадратных метров с арендным жильем около 106 квадратных метров
4 спальни на верхнем этаже и подвале другой комнаты не включают размещение.
Идеальное расположение над другими виллами и очень тихое. Бассейн для коконинга.
Немного о доме: открытые пространства «Hopen Spice», полностью оборудованная американская кухня и еще одна небольшая кухня, большие комнаты
Координация: Дан: 054.623.33.43
Натаниэль: 052.353.01.45
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно