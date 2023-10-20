  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  Жилой квартал Bon emplacement

Жилой квартал Bon emplacement

Ашкелон, Израиль
от
$413,820
;
6
ID: 34701
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Zin

О комплексе

В настоящее время мы предлагаем исключительную программу в Рамот Йорам - Netivot, расширяющаяся область, которая сочетает в себе качество жизни, природу и современный комфорт. Что предлагает проект: • 3-5-комнатные квартиры, пентхаусы и первый этаж • Привлекательные цены: от 1 320 000 • Высококачественная отделка: плитка 80x80, оборудованная кухня, электрические жалюзи, центральный кондиционер и т. Д. • Идеальная среда обитания: парки, школы, синагоги, магазины, прямой доступ к станции Это идеальный проект для жизни или инвестиций в перспективный район. Хотите получить брошюру или обменяться несколькими минутами по телефону? Сердечно, Аарон Биттон Панорама 770

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

