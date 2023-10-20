  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 34213
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Shenkin, 30

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый для эксклюзивной продажи! 30 улица Шеинкин (улица Йоханан Хасандлер) Исключительные товары Светлая 2-комнатная квартира отремонтирована с оптимальным расположением! 64 м2 жилой площади + 4 м2 солнечной террасы Второй этаж В роскошном здании с лифтом! Квартира включает в себя спальню с кроватью королевского размера, просторную ванную комнату, прачечную и полностью оборудованную кухню. Плотничный и заказной паркет по всей квартире. Приходит полностью меблированный! Ориентация: Юг и Запад Парковка в резиденции Пространство для хранения 11 м2 (доступно лифтом)

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Investissement hertzylia
Герцлия, Израиль
от
$874,665
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$899,745
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,71 млн
Жилой квартал Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,978
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Показать все Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Рамат-Ган, Израиль
от
$3,65 млн
Расположен в здании магазина «Ma’ale HaTzofim» в Рамат-Гане, спроектированном и построенном известной архитектурной фирмой «Feigin Architects». Здание было завершено в 2020 году и считается престижным и уникальным проектом с одним из самых высоких строительных стандартов в Израиле. В здании …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,58 млн
В знаменитом проекте Холиланд. Роскошный пентхаус на продажу, откуда открывается панорамный вид на весь Иерусалим, расположенный на верхнем этаже башни. Эта Пентауза состоит из 4 спален + одна семейная спальня, просторная кухня, с двойной гостиной, которая выходит на террасу 65 м2, очень кра…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$783,750
Отремонтированная 3-комнатная квартира 70 м2 - Байит Веган Иерусалим 2-й этаж, экспозиция восток-запад Гостиная, столовая, кухня 2 спальни, 1 душ, 2 туалета Кондиционер, Shemech Doud, гриль, бронированная дверь 1 парковка, Отремонтировано 2 года назад Цена: 2 500 000sh (В эту цену не входит …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации